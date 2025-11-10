Evinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tutuldu

Fatih'te Y.G. isimli kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Dün saat, 23.30 civarında Şehremini Mahallesi Ziya Gökalp Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Y.G. evinin önündeyken motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

MERDİVENLERDE YERE YIĞILDI

Y.G. vücuduna aldığı kurşunlara rağmen saldırganlardan kaçmaya çalıştı. Ancak, ağır yaralanan Y.G., merdivenlerden inmeye çalışırken bina girişinde yere yığıldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evinin önünde öldürüldü: 3 şüpheli tutuklandı

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda göğsünden ağır yaralandığı belirlenen Y.G., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Saldırının ardından olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Y.G.'nin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.