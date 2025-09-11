Evinden binlerce hap çıkan yaşlı adam: Ben içiyorum onları

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ali P.'nin evinde arama yapan jandarma ekipleri, 2 bin 100 adet sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirdi.

75 yaşındaki adamın ifadesinde "Raporum var, ben içiyorum bunları" dediği öğrenildi.

EVİNDEN BİNLERCE HAP ÇIKTI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde oturan Ali P.'nin evinde uyuşturucu ve kaçak sigara olduğunu belirledi.

75 yaşındaki adamın evine operasyon düzenleyen ekipler evde arama yaptı. Yapılan aramada 2 bin 100 adet sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirildi, Ali P. gözaltına alındı.

"RAPORUM VAR, BEN İÇİYORUM BUNLARI"

Şüpheli Ali P.’nin daha önce de benzer suçtan gözaltına alındığı, o operasyonda da evinde 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildiği öğrenildi.

Ali P.’nin ifadesinde, "Raporum var, ben içiyorum bunları" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.