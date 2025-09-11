Evinden binlerce hap çıkan yaşlı adam: Ben içiyorum onları

Evinden binlerce hap çıkan yaşlı adam: Ben içiyorum onları
Yayınlanma:
Aydın'da jandarma ekiplerince evinde yapılan aramada 2 bin 100 tane sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara çıkan 75 yaşındaki adam, ifadesinde "Raporum var, ben içiyorum bunları" dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ali P.'nin evinde arama yapan jandarma ekipleri, 2 bin 100 adet sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirdi.

75 yaşındaki adamın ifadesinde "Raporum var, ben içiyorum bunları" dediği öğrenildi.

EVİNDEN BİNLERCE HAP ÇIKTI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde oturan Ali P.'nin evinde uyuşturucu ve kaçak sigara olduğunu belirledi.

75 yaşındaki adamın evine operasyon düzenleyen ekipler evde arama yaptı. Yapılan aramada 2 bin 100 adet sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirildi, Ali P. gözaltına alındı.

aydinda-evinde-2-bin-100-adet-sentetik-909058-270103.jpg

İki kardeşe taşla saldırıp birini öldürmüştü! Sanık hakkında istenen ceza belli olduİki kardeşe taşla saldırıp birini öldürmüştü! Sanık hakkında istenen ceza belli oldu

"RAPORUM VAR, BEN İÇİYORUM BUNLARI"

Şüpheli Ali P.’nin daha önce de benzer suçtan gözaltına alındığı, o operasyonda da evinde 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildiği öğrenildi.

Ali P.’nin ifadesinde, "Raporum var, ben içiyorum bunları" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

aydinda-evinde-2-bin-100-adet-sentetik-909056-270103.jpg

Kaynak:DHA

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye
Son Dakika | Eski Manavgat Belediye Başkanı tutuklandı
Son Dakika | Eski Manavgat Belediye Başkanı tutuklandı
Konu 2017 referandumu olunca hatırladılar! Mahkemeden seçim iptaliyle ilgili emsal karar "Yargı yolu kapalı"
Konu 2017 referandumu olunca hatırladılar! Mahkemeden seçim iptaliyle ilgili emsal karar "Yargı yolu kapalı"
Özel binadan çıkınca polisler geri geldi
Özel binadan çıkınca polisler geri geldi