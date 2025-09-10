İki kardeşe taşla saldırıp birini öldürmüştü! Sanık hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, anneleri çalışmak için işe gittiği sırada kardeşi A. S. ile evde bulunan Meryem Samou, binanın girişindeki daireye elektrik tamiri için giden Zekeriyya Ali tarafından saldırıya uğradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Ali’nin taşlı saldırısında başından ve gözünden yaralanan A. S. hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Meryem Samou'nun ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zekeriyya Ali, emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Zekeriyya Ali, 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“17 ADET KESİK VASIFTA YARA”

Korkunç olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, Zekeriyya Ali’nin eldivenle eve girdiği tespit edildiğine yer verilirken Adli Tıp raporunda ise, Meryem’in ölüm nedeni hakkında 3 adet kesici delici alet yarası ve 17 adet kesik vasıfta yara belirlendiği ve yaralanmaların öldürücü nitelikte olmadığı, ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırıkları olarak tespit edildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde ise, Zekeriyya Ali'nin olay yerine gittiği, yüzünün tam net olarak görüldüğü, elinde eldiven olduğu, devam eden görüntülerde ise olay yeri adresinden çıkarak hızla uzaklaştığı ve tedirgin bir halde olduğu, dönerken de elinde eldiven olmadığı görüldü.

“BİR AN AKLIMA PARALARI ALMAK GELDİ”

Tutuklanan saldırgan, savcılıkta verdiği ifadesinde "Eşimle birlikte ailenin evine gidip sohbet ettik. Guli'nin çocuk odası lambasının arızalı olduğunu, odanın çok yüksek olduğunu, kendisinin değiştiremeyeceğini söyledi bana ve benden yardım istedi. Ben de lambaya baktım ve lamba yuvası olmadığını fark ettim 'Yardımcı olacağım' deyip evden ayrıldım. Olay günü ise göğsümde ağrı olması sebebiyle işe gitmedim, bir süre sonra da işe gideceğim diyerek evden çıktım. Minibüs beklerken nalbur gördüm ve işe gitmekten vazgeçerek nalbura girdim. 20 lira karşılığında lamba yuvası aldım ve olay yerine gittim. Kapıyı Meryem Samou açtı. Evde Meryem ve Ahmad'den başka kimsenin olmadığını bilmiyordum. Meryem'den sandalye ve tornavida istedim, şalterleri indirdim ve telefon ışığını yakarak lamba yuvasını takacağı odaya girdim. Meryem'den telefon ışığını tutmasını istedim. Meryem annesinin çantasını göstererek 'Dayı annemin çantasında çok para var' dedi. Aklımda hırsızlık yoktu. Meryem'in çok para var demesi üzerine bir an aklıma paraları almak geldi.” sözlerini sarf etti.

“Daha önce mutfakta gördüğüm kaldırım taşını alarak tekrar odaya geldim. Meryem'in kafasına doğru sert bir şekilde 2 defa vurdum. O esnada Meryem'in başı kanadı. Çantayı alıp içine baktığımda para olmadığını görünce sinirlendim ve yanında bulunan bıçağı Meryem'e doğru salladım. Bıçağın neresine geldiğini hatırlamıyorum, 3-4 kez bıçağı salladım bıçağın vücuduna değdiğini hissettim.” ifadelerini kullanan sanık, “Meryem hareketsiz kalınca aynı taşla bir diğer çocuk Ahmet'e bir defa vurdum Ahmet hareketsiz yerde kalınca evden çıktım ve kanlı eldivenleri çöpe attım" dedi.

14 YILDAN 21 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanırken Zekeriya Ali için, Meryem Samou'ya karşı işlediği, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve kardeşi Ahmet S.'ye karşı, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapsi istendi.

Sanık, 25 Eylül Perşembe günü Bakırköy Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

12 yaşındaki çocuğu öldüren kişi tutuklandı

12 yaşındaki çocuğu öldüren Suriyelinin ifadesi kan dondurdu