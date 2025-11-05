Evinde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu! Engelli oğlu adliyeye sevk edildi

Evinde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu! Engelli oğlu adliyeye sevk edildi
Yayınlanma:
Eskişehir’de, evde boğazı kesilmiş bir halde bulunan 70 yaşındaki Safiye Yarbil’in cenazesi toprağa verildi. Yarbil’in 2 engelli çocuğunun olduğu öğrenilirken yüzde 80 zihinsel engelli oğlu U.Y., ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulunan Emek Mahallesi Uluselvi Sokak’ta meydana gelen olayda, katlı binanın 1'inci katında oturan yüzde 80 zihinsel engelli U.Y., iddiaya göre; amcasının evine giderek birlikte yaşadığı annesi Safiye Yarbil'in yerde hareketsiz yattığını söyledi. Eve gelen yakınları, Yarbil’i boğazından bıçakla yaralanmış bir halde buldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yarbil’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yarbil’in cansız bedeni Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

evde-bogazi-kesilmis-halde-bulunan-2-eng-1000221-296778.jpg

OLAY İLE İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR!

Eşi vefat eden ve diğer oğlu da engelli bakımevinde yaşayan Safiye Yarbil'in cenazesi, Emek Mahallesi’nde bulunan Hacı Çalıklar Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Diğer taraftan, geçtiğimiz gün ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülen U.Y. (44), bu sabah adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

