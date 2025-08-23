Evi terk eden eşini görmek istedi: Kardeşi tarafından öldürüldü

Şişli’de Ejder Çakır (34), tartıştığı eşi Sevgi Çakır’ın (35) ikiz kardeşi Suat S. tarafından kayınpederinin dükkanının önünde silahla vurularak öldürüldü. Çocuklarının gözleri önünde yaşanan aile dramı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre; Sevgi Çakır, eşi Ejder Çakır ile kavga edip evi terk ederek ikiz kardeşinin evine gitti. Akşam saatlerinde kayınpederi Bahattin S.’yi (62) arayan Çakır, eşini eve geri getirmek amacıyla konuşmak için dükkanına geleceğini söyledi. Otomobiliyle dükkanın olduğu sokağa girmesinin ardında Cuma akşamı 20.00 sularında yaşanan Çakır’a eşinin ikiz kardeşi Suat S. silahla ateş açtı ve Çakır göğsünden ve sol koluna isabet alan kurşunla ağır yaralandı.

Olayın ardından Suat S.’nin bir diğer kardeşi, eniştesi Çakır’ın aracına binip onu hastanenin acil servis bölümünü götürdü. Tedavi altına alınan Ejder Çakır, yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

‘ABLAMA KÖTÜ DAVRANIYORDU’

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Kaçan saldırgan, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan Suat S. ifadesinde, “Ablama kötü davranıyordu, çok alkol alıyordu” dedi. 25 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Suat S. ile babası Bahattin S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ejder Çakır'ın 6, 10, 11 yaşlarında erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

