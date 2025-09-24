Ev yanarken çatı çöktü

Yangın, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Beşkonaklılar Mahallesi Kırçiçeği Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tek katlı müstakil evi sardı.

Amasya'da otoparkta araç yangını: Art arda patlamalar!

Alaaddin C.’ye ait evden yükselen alevleri fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MAHALLELİ PANİK YAŞADI

Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen kapladı. Çatı yangının etkisiyle büyük gürültüyle çökerken, mahalleli panik yaşadı. İtfaiye ekipleri yoğun çabayla alevleri kontrol altına aldı. Diğer yandan ev sahibinin de evde olmadığı öğrenildi.

"BİR ANDA ALEVLER YÜKSELMEYE BAŞLADI"

Yangına tanıklık eden mahalle esnafı Ayaz Kaya, "Elektrik tesisatından yangın çıkmış. Bir anda alevler yükselmeye başladı. Hemen itfaiyeyi aradık. Evin çatısı çökmüş” dedi.

EV SAHİBİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ev kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası bölgeye gelen ev sahibi ise büyük üzüntü yaşadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.