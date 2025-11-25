Ev sahibi olma hayaliniz kabusa dönmesin! Sahte ilanlarla milyonlarca lira dolandırdılar

Yayınlanma:
İstanbul Sarıyer'de, internet sitelerine sahte satılık ev ilanları koyarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlıların, bu yöntemle vatandaşlardan toplam 2 milyon 900 bin lira dolandırdığı belirlenirken, adliyeye sevk edilen 6 kişi de tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, F.C. ve arkadaşlarının Maslak Mahallesi'ndeki bir rezidansı merkez olarak kullanarak vatandaşları aradıkları ve dolandırıcılık yaptıkları yönünde bir ihbar aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin dijital satış uygulamaları üzerinden sahte ev satışı ilanları açtıklarını ve bu yolla mağdurlardan para aldıklarını tespit etti. Yapılan incelemelerde, vatandaşların toplam 2 milyon 900 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

aa-20251125-39797688-39797687-sariyerde-sahte-satilik-ev-ilanlariyla-dolandiricilik-yapan-6-zanli-tutuklandi-1.jpg

POLİS REZİDANSA OPERASYON DÜZENLEDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri 20 Kasım'da Maslak'taki rezidansa bir operasyon düzenledi. Operasyonda 6 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 14 cep telefonu, 20 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, bir internet sağlayıcı cihaz ve içerisinde çok sayıda iletişim numarasının bulunduğu bir ajanda ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen bu suç unsurları, daha sonra Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi.

5 ilde dolandırıcılık operasyonu: Sahte ilanlarla vurgun yapan 9 şüpheli yakalandı5 ilde dolandırıcılık operasyonu: Sahte ilanlarla vurgun yapan 9 şüpheli yakalandı

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 6 şüpheli, Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye
İBB iddianamesine Yeni Şafak müdahalesi mi? Bu kadarı da tesadüf değildir...
İBB iddianamesine Yeni Şafak müdahalesi mi? Bu kadarı da tesadüf değildir...
'Yatırım uzmanı' yalanıyla 40 milyon lira vurgun yapan 32 kişi yakalandı
'Yatırım uzmanı' yalanıyla 40 milyon lira vurgun yapan 32 kişi yakalandı
Tuzla'da tersanede yangın
Tuzla'da tersanede yangın