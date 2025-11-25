Ev sahibi olma hayaliniz kabusa dönmesin! Sahte ilanlarla milyonlarca lira dolandırdılar

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, F.C. ve arkadaşlarının Maslak Mahallesi'ndeki bir rezidansı merkez olarak kullanarak vatandaşları aradıkları ve dolandırıcılık yaptıkları yönünde bir ihbar aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin dijital satış uygulamaları üzerinden sahte ev satışı ilanları açtıklarını ve bu yolla mağdurlardan para aldıklarını tespit etti. Yapılan incelemelerde, vatandaşların toplam 2 milyon 900 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

POLİS REZİDANSA OPERASYON DÜZENLEDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri 20 Kasım'da Maslak'taki rezidansa bir operasyon düzenledi. Operasyonda 6 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 14 cep telefonu, 20 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, bir internet sağlayıcı cihaz ve içerisinde çok sayıda iletişim numarasının bulunduğu bir ajanda ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen bu suç unsurları, daha sonra Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 6 şüpheli, Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.