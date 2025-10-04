Ev ilanında fahiş artış! Bakanlık harekete geçti

Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı, bir ev ilanında fiyat artışının "genel ekonomik verilere uygun olmadığı" tespit edilerek ilan sahibine 100 bin lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların şikayeti üzerine incelediği bir ev ilanında fahiş fiyat artışını tespit ederek gerekli cezai işlemleri uyguladı. Bakanlığın Basın Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Güvenpark'ta sauna, fitness, akıllı daire" başlığıyla yayınlanan ilanda fiyatların piyasa verileriyle uyumlu olmadığını belirlediklerini duyurdu.

İlanda 1 Eylül 2025’te 6 milyon 750 bin lira olarak belirlenen ev, 2 Ekim’de 8 milyon liraya çıkarıldı. Bu süre içinde ilan fiyatı 8,5 milyona yükseldi, ardından 7 milyon 150 bine düştü ve 30 Eylül’de 7 milyon 100 bin lira olarak güncellendi. Son olarak 2 Ekim’de fiyat tekrar 8 milyon liraya çıkarıldı.

konut.png

İLAN YAYINDAN KALDIRILDI

Bakanlık, B.K. isimli bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı ve "Bir ilan buldum. Ülkede iki günde savaş çıkmış olacak ki, 900 bin lira artış olmuş. Bu işlerin standartı yok mu?" sözlerini ihbar kabul ederek incelemeye aldı. İnceleme sonucunda ilan sahibine 100 bin lira idari para cezası uygulanırken, ilan yayından kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan tarafından yapılan açıklama bu şekilde:

Değerli vatandaşımız, İletmiş olduğunuz mesaja istinaden, ilan sitesi üzerinden verilen ve fiyatının kısa süre içerisinde 6.750.000 TL’den 8.000.000 TL’ye çıkarıldığı anlaşılan taşınmaz ilanı incelenmiştir. İlanın bireysel bir kullanıcı tarafından verildiği, 1 Eylül 2025 tarihinde 6.750.000 TL olarak girilen fiyatın 2 Ekim 2025 tarihinde 8.000.000 TL olarak güncellendiği tespit edilmiştir. Bu nedenle ilgili kişi hakkında, taşınmaz ilan fiyatında genel ekonomik verilere uygun olmayan artış yapılması sebebiyle 100.000 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, ilan sitesiyle görüşülüp, ilanın yayından kaldırılması sağlanmıştır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

