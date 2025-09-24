Etikette 72 kasada 169 lira: "Müşteri fark ederse"

Yayınlanma:
Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, market incelemesi sırasında indirimdeki fiyatların kasa karşılığını denetledi. Etikette 72 lira görünen ürünün 169 lira çıkmasına karşılık market yetkilisi, "Farkını veriyoruz, müşteri fark ederse" dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, market denetimine çıktı. Etiket fiyatları ile kasadaki karşılıklarını zabıta görevlileri ile inceleyen Bahadır, bir zincir markette farkların olup olmadığını kontrol etti.

Yarı yarıya indirime girdi görünen ürünün aksine zam geldiğini gören Belediye Başkanı Bahadır, "Reyonda 154'ten 72 lira düşmüş görünüyordu. Şimdi 169 lira çıktı. Nasıl oluyor? Neden böyle yapıyorsunuz?" diye konuştu.

FARKINI VERİYORLAR AMA...

Market sorumlusu belediye başkanına "Farkını veriyoruz, müşteri fark ederse" şeklinde yanıt verince Bahadır, zabıta görevlilerine "Neden fark edeyim? Gereğini yapın arkadaşlar" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

