ESP operasyonunda 32 kişiye daha tutuklama talebi

Yayınlanma:
22 ildeki ESP operasyonunda gözaltına alınan 96 kişiden 47'sinin tutuklanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen 39 kişiden 32'si hakkında daha tutuklama talep edildi.

22 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) operasyonunda gözaltına alınan 96 kişiden geri kalan 39 şüphelinin adli işlemleri bugün de devam etti. Dün aralarında partinin Eş Genel Başkanı Murat Çepni’nin de bulunduğu 47 kişinin tutuklanmasının ardından, bugün adliyeye sevk edilen gruptan 32 kişi için daha tutuklama kararı istendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLENLER ARASINDA GAZETECİLER DE VAR

Bugün İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilen 39 kişilik grup içerisinde Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirleri Züleyha Müldür ve Müslüm Koyun da yer alıyor. ETHA'nın aktardığı bilgilere göre, şüphelilerin savcılık makamınca ifadeleri alınmadan, mevcut soruşturma dosyası üzerinden doğrudan sulh ceza hakimliğine sevk edildikleri bildirildi.

HAKİMLİĞE SEVK EDİLENLERİN LİSTESİ

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler hakkında savcılığın talepleri şu şekilde netleşti:

Tutuklama talebiyle sevk edilenler (32 Kişi): Ayşe Yılmaz, Aytaç Sarıkaya, Aziz Benli, Azze Deniz Aşkar, Beycan Taşkıran, Can Tekin, Dilan Ergül, Ali Çiftçi, Hüseyin Acer, Yağmur Ata, Tugay Köse, Tuğba Kahraman, Tuğçe Ceylan, Yalçın Demir, Yusuf Çıtırık, Sema Uçar, Songül Akbay, Müslüm Koyun, Ezgi Gürbüz, Erdoğan Gürbüz, Rıza Çimen, Fatma Çelik, Fatma Saygılı, Kenan Hesas, Mehmet Ali Tosun, Osman Kara, Özgür Aras, Süleyman Horoz ve diğer şüpheliler.

Adli Kontrol Talebiyle Sevk Edilenler (7 Kişi): Gökhan Sofuoğlu, Engin Sarı, Merve Nur İşleyici, Ali Doğan, Emin Orhan, Züleyha Müldür ve Sedat Şenoğlu.

Murat Çepni ve 22 kişi tutuklandıMurat Çepni ve 22 kişi tutuklandı

96 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

2 Şubat tarihinde başlatılan operasyonlar kapsamında toplam 96 kişi gözaltına alınırken, dünkü kararlar neticesinde 47 kişi tutuklandı ve 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugünkü işlemlerde ise 32 kişi için tutuklama istemi, 7 kişi için de adli kontrol istemi talep edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

