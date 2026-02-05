MLKP operasyonu: 23 kişi tutuklandı!

3 Şubat'ta MLKP’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında ESP Eş Genel Başkanı ile eski HDP Milletvekili Murat Çepni’nin de bulunduğu 96 kişiden 23'ü tutuklanırken, 55 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şimdiye kadar 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler şu şekilde:

Aydın Kılıçdere, Okan Danacı, Sıtkı Güngör, Erol Tunç, Gamze Toprak, Levent Tuncaloğlu, Havanur İdis, Beritan Aksu, Eylem Taş, Hasan Polat, Hivda Selen, Ruşa Sabur, Serdal Işık, Tanya Kara, Hasan Hüseyin Yeşilova, Cemre Nayir, Cemil Aksu, Ahmet Bilal Bay, Dilara Su Kalpak, Emrah topaloğlu, Hacer Elçin, Muhammet Çelik, Şükran Yaren Tuncer Yıldırım

Şimdiye kadar adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 5 isim şu şekilde:

Mehmet Acettin, Hıdır Sabur, Abdullah Gümüş, Hüseyin İldan, Emre Altan

Murat Çepni dahil çok sayıda siyasetçi gazeteci ve sendikacıya MLKP operasyonu

"İFADELERİ ALINMADAN TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan isimler bugün öğle saatlerinde savcılığa çıkarıldı.

İddiaya göre, 55 kişi ifadeleri alınmadan dosya üzerinden karar verilerek tutuklamaya sevk edildi. Kalan isimlerin emniyet ifadelerinin bugün tamamlanması ve yarın Çağlayan Adliyesi'ne sevki bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

3 Şubat'ta İstanbul başta olmak üzere 22 ilde MLKP’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında ESP Eş Genel Başkanı ve eski HDP Milletvekili Murat Çepni’nin de bulunduğu 96 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler arasında Çepni'nin yanı sıra; DEM Parti PM Üyesi Emin Orhan, Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) üyesi Tanya Kara, Limter-İş Genel Başkanı İleri Devrim Yurtsever, Polen Ekoloji’den Cemil Aksu, Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı'ndan (BEKSAV) Ruşa Sabur, gazeteci Pınar Gayıp ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) MYK üyesi Berfin Polat ile çok sayıda sosyalist kurum temsilcisi ve aktivist bulunuyordu.

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde MLKP’ye yönelik bir çalışma yürütüldüğünü ve 96 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.