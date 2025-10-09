Eskişehir'de acı olay: Okulda fenalaşan çocuk öldü

Eskişehir'de ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Baturalp Çakmak, tenefüste arkadaşlarıyla oyun oynadığı esnada fenalaştı.

Hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

7 YAŞINDAKİ İLKOKUL ÖĞRENCİSİ OKULDA FENALAŞTI

Acı olay Eskişehir'in Beylikova ilçesinde meydana geldi. Mehmet Mevdan İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Baturalp Çakmak, okulda tenefüs saatinde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada fenalaştı.

Küçük çocuğun yere yığıldığını gören, öğretmenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çakmak, Beylikova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOCUĞUN ACI HABERİ GELDİ

Okulda fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki ilkokul öğrenicisi Baturalp Çakmak, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİ RAPORDA ANLAŞILACAK

Çakmak'ın, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nun raporunun ardından belirleneceği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Çakmak'ın cenazesi, Beylikova Yunus Emre Camisi'nde düzenlenen törenin ardından İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.