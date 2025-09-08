Eski TBMM Başkanı hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, hayatını kaybeden Karakaş için 11 Eylül Perşembe günü Mecliste tören düzenlenecek.

Törenden sonra Karakaş'ın naaşı, öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bartın'da 1928 yılında dünyaya gelen Karakaş, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirdikten sonra Berlin Teknik Üniversitesinde Su İnşaatı ve Su Ekonomisi alanında doktora yaptı.

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığında çeşitli görevlerde yer alan Karakaş, Zonguldak milletvekili seçildi. 33. Hükümette Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıkları görevlerini yürüten Karakaş, 17 Kasım 1977-12 Eylül 1980 tarihleri arasında TBMM Başkanlığı yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski Meclis Başkanı Cahit Karakaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi 13. Başkanı Sayın Cahit Karakaş'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.