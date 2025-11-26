Eski kayınpeder ve kayınbirader damadı hastanelik etti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehane, eski damat ile kayınpeder ve kayınbirader arasındaki şiddetli kavgaya sahne oldu. Eski eşiyle barışmak istediği iddia edilen Savaş G., arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada mekanı basan eski kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından sopa ve bıçak kabzasıyla feci şekilde darbedildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir kahvehanede arkadaşlarıyla okey oynayarak vakit geçiren Savaş G., beklemediği bir anda saldırıya uğradı. Kahvehaneye gelen Savaş G.'nin eski kayınpederi Abdurrahman A. ve eski kayınbiraderi Muharrem A., doğrudan eski damatlarına yöneldi.

kahvehanede-oyun-oynarken-eski-kayinpede-1034478-306988.jpg

SOPA VE BIÇAK KABZASIYLA YARALADILAR

İddiaya göre, Savaş G.'nin boşandığı eşiyle yeniden barışmak istemesine karşı çıkan baba ve oğlu, öfkelerini şiddetle gösterdi. Abdurrahman A. ve Muharrem A., yanlarında getirdikleri sopalarla ve ellerindeki bıçağın keskin olmayan sert kısımlarıyla (kabzasıyla) Savaş G.'yi darbetti. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Savaş G. yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yer Üsküdar: Yol verme tartışmasında darbedildiYer Üsküdar: Yol verme tartışmasında darbedildi

ŞÜPHELİLER EVLERİNDE YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Savaş G., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Savaş G.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheliler Abdurrahman A. ve oğlu Muharrem A. ise polis ekiplerinin takibi sonucu saklandıkları evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

