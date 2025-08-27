Eski eşini bıçaklamak için Manisa'dan Kayseri'ye geldi

Yayınlanma:
Kayseri'de Ufuk A. isimli şüpheli boşandığı eşi Hatice C.’yi bıçakla yaraladı. Yaralı kadının sağlık durumunu ağır olduğu öğrenilirken saldırgan eski eş ise tutuklandı.

Ufuk A. isimli şüpheli Manisa’dan Kayseri’ye gelerek boşandığı eşi Hatice C.’yi bıçakla yaraladı.

Dün skşam saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak’ta meydana gelen olayda, Manisa’da yaşayan Ufuk A., Kayseri’de oturan boşandığı eşi Hatice C.’nin yanına geldi.

kayseride-bosandigi-esini-bicaklayan-su-882985-262313.jpg

TARTIŞMA SIRASINDA KADINI BIÇAKLADI

İkili arsında bir süre sonra kavga çıktı. Bu sırada Ufuk A. eski eşi Hatice C.'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı kadını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Hatice C.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ufuk A. ise olay yerinden kaçtı.

kayseride-bosandigi-esini-bicaklayan-su-882987-262313.jpg

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kaçan Ufuk A. için arama çalışması başlatan polis şüphelinin saklandığı yeri tespit edip adrese gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ufuk A., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

