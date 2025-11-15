Eski Ayasofya imamından skandal sözler: Kadının çalışması ahlakı bozuyor

Eski Ayasofya imamından skandal sözler: Kadının çalışması ahlakı bozuyor
Atatürk'e yönelik skandal ifadeleriyle sık sık gündeme gelen eski Ayasofya imamı Mehmet, Boynukalın bu kez çalışan kadınları hedef aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadının çalışmasının ahlakın bozulmasına yol açtığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hadsiz söylemlemleriyle gündeme gelen eski Ayasofya Cami İmamı Mehmet Boynukalın, çalışan kadınları hedef aldı.

BOYNUKALIN'DAN SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Boynukalın, nüfusun azalmasının ve toplumun ahlakının bozulmasının nedeninin kadınların çalışması olduğunu belirtti.

Tepki çeken paylaşımında Boynukalın, şu ifadelere yer verdi:

  • "Modern dönemde kadının çalışmasının teşvik edilmesi sanayi devriminin, liberalizm ve kapitalizmin bir sonucudur. Maksat ucuz işçi temin etmek, kadın çocuk demeden herkesi çalıştırıp iliğine kadar sömürmektir. Sonuç ahlakın bozulması ailenin dağılması evlilik ve nüfusun azalmasıdır."
Mehmet Boynukalın'ın X paylaşımı (15 Kasım 2025)

AKP'li Mücahit Birinci'den milli yas çağrısına hadsiz sözler: Neyin yasını tutacaksın bre inançsızAKP'li Mücahit Birinci'den milli yas çağrısına hadsiz sözler: Neyin yasını tutacaksın bre inançsız

10 KASIM'DA DA ATATÜRK'Ü HEDEF ALMIŞTI

Kocaeli Müftülüğü'nün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'inci yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım Pazartesi günü il genelindeki camilerde Mevlid okutma kararı almıştı.

Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun imzasını taşıyan karara Boynukalın, sosyal medya hesabından skandal bir şekilde tepki göstermişti.

Mehmet Boynukalın'ın 10 Kasım 2025 tarhinde yaptığı paylaşım

"Müslüman olmayana rahmet okumak caiz değildir. Bu konuda bütün İslam alimleri ittifak etmiştir" ifadelerini kullanan Boynukalın, Kocaeli Müftülüğü’nün Atatürk ve şehitler için hazırladığı manevi anma programını hedef almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

