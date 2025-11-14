AKP'li Mücahit Birinci'den milli yas çağrısına hadsiz sözler: Neyin yasını tutacaksın bre inançsız

AKP'den ihraç edilecekken kendi isteğiyle ayrılan eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma daha imza attı.

2 milyon dolarlık kumpasla gündemde olan Mücahit Birinci kripto çetesinin avukatlığını da yapıyormuş

Tepki çeken sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Birinci, bu kez şehitler üzerinden hadsiz paylaşımda bulundu.

Gürcistan'da düşen uçakta 20 askerimizin şehit olmasının ardından "milli yas" çağrısı yapan yurttaşları hedef alan Birinci, milli yaz ilan edilmesini isteyenlere karşı, "Neyin yasını tutacaksın bre inançsız, izansız!" ifadelerini kullandı.

"NEYİN YASINI TUTACAKSIN BRE İNANÇSIZ"

Birinci'nin paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

Mücahit Birinci'nin söz konusu paylaşımı şöyle:

"Şehadet mertebesinin "yas" ile anılacak bir durum olmadığını cahile öğretir gibi öğretiyoruz. Şehite üzülmek, ağlamak, bağrına basmak doğaldır. Efendimiz de şehit edilen dostları için gözyaşı dökmüştür. Ancak yas farklı iştir. Yas, içinde ye'si barındırır. İslam akidesinde şehadet makamı sahabe makamı gibi şereflidir. İnancımıza göre şehitlik adeta ruhun "bayramıdır". Neyin yasını tutacaksın bre inançsız, izansız!"