Eski AKP'li Hüseyin Kocabıyık gözaltına alınmasına CHP'den tepki: Adalet baştakinin iki dudağı arasında

Yaptığı açıklamalar ve parti içi eleştirileriyle gündeme gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski yol arkadaşı ve AKP'den ihraç edilen eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kocabıyık, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

Gazeteci İsmail Saymaz, Kocabıyık'ın "cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturma" nedeniyle gözaltına alındığını ve evinde arama yapıldığını belirtti. Saymaz, "Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kocabıyık hakkında gözaltı ve evinde arama kararı verildi. Polis ekipleri şu an Kocabıyık’ın evinde arama yapıyor" ifadelerini kullandı.

"EŞİMİ VALİ YAPMIŞLARDI" DEMİŞTİ

Gözaltı kararı, Kocabıyık'ın geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda dile getirdiği iddiaların ardından geldi. Siyasetteki ahlaki yozlaşmaya dikkat çeken Kocabıyık, skandal bir torpil itirafında bulunarak, "Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp 'Seni nasıl ayağından çiviledik' diye espri yapmışlardı" demişti. Kocabıyık, parti içindeki menfaat ilişkilerine de değinerek, "AK Parti herkese bir şey dağıtıyor… Bana da verdiler. Eşimi vali yapmışlardı… Bir takım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Sistem bu. O nedenle susuyorlar" şeklinde konuşmuştu. Kocabıyık ayrıca, "Herkes bir şekilde devletle menfaat ilişkisine sokuldu… kiminin karısı, kiminin oğlu, damadı…" ifadelerini kullanmıştı

Röportajında tutuklanmaktan çekinip çekinmediği sorusuna ise Kocabıyık, "Cezaevine girmek benim için hiçbir problem teşkil etmez. Cezaevi kötü bir yer değil. Cezaevi bir yenilenme ve güçlenme mekanı" yanıtını vermişti. Kocabıyık, Erdoğan dahil olmak üzere herkesin AKP'den ihraç edilmesi gerektiğini de sözlerine eklemişti. Ayrıca, "İmamoğlu dışarı çıkmadan Erdoğan aday olamaz. Aksi halde seçim meşruiyetini kaybeder" değerlendirmesinde bulunmuştu.

MURAT EMİR: ARTIK ELEŞTİRİ SUÇ, SESSİZLİK ERDEM SAYILIYOR

Kocabıyık'ın gözaltına alınması, siyasetin de gündemine oturdu. CHP'li isimler, karara sert tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kocabıyık'ın sözlerini hatırlatarak, "AKP’nin eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Cumhurbaşkanı’nı eleştirdiği için gözaltına alındı. Türkiye’de artık eleştiri suç, sessizlik erdem sayılıyor. Erdoğan’ın kurduğu rejim tam olarak budur. Adaletin yerine sadakati koyan, korkuyla ayakta duran bir düzen" dedi.

ALİ MAHİR BAŞARIR: TEK ADAM REJİMİNİN ÖZETİ BU; DÜŞÜNME, HAREKET ETME, SÖYLEME

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise, "AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık dün aşağıdaki sözleri söylemişti, bugün 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı. Bir şeylere itiraz edince eşini görevden alanlar, belli ki eleştirilerine devam ettiği için özgürlüğünü elinden almaya soyundular. Liyakat değil sadakat önemli olursa, adalet de baştakinin iki dudağı arasında kalıyor. Tek adam rejiminin özeti bu; düşünme, hareket etme, söyleme!" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.