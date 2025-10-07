AKP'li Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı: Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı

Yayınlanma:
Ekrem İmamoğlu'na destek veren sözlerinin ardından partisinden ihraç edilen eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı. Kocabıyık'ın "cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması ile başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenilirken polis evinde arama yaptı. Kocabıyık, verdiği son röportaj ile dikkatleri çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşı ve AKP'den ihraç edilen eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, geçtiğimiz gün verdiği röportajla dikkatleri çekmiş siyasetteki ahlaki yozlaşmaya dikkat çekerek "Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp 'Seni nasıl ayağından çiviledik' diye espri yapmışlardı" sözleri ile skandal torpili itiraf etmişti.

Tutuklanmaktan çekinip çekinmediği sorusuna ise “Cezaevine girmek benim için hiçbir problem teşkil etmez. Cezaevi kötü bir yer değil. Cezaevi bir yenilenme ve güçlenme mekanı.” demiş, Erdoğan dahil olmak üzere herkesin AKP'den ihraç edilmesi gerektiğini söylemişti.

akpli-huseyin-kocabiyik-gozaltina-alindi-5.jpg

AKP'Lİ HÜSEYİN KOCABIYIK GÖZALTINA ALINDI

Eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını açıkladı.

akpli-huseyin-kocabiyik-gozaltina-alindi-3.jpg

CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

halktv.com.tr yazarı Gazeteci İsmail Saymaz, Hüseyin Kocabıyık'ın paylaşımının ardından gözaltına alınma kararını gerekçesini duyurdu.

Saymaz, Kocabıyık'ın "cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturma" kapsamında gözaltına alındığını söyledi. Kocabıyık'ın evinde arama yapıldığını aktaran Saymaz, şunları söyledi:

"Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kocabıyık hakkında gözaltı ve evinde arama kararı verildi. Polis ekipleri şu an Kocabıyık’ın evinde arama yapıyor."

akpli-huseyin-kocabiyik-gozaltina-alindi-4.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

