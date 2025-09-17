Eşini kanserden kaybetti 4 sene sonra SGK'ya borçlu çıktı: Kurumu ne hale getirdiniz?

Diyarbakır’da yaşayan Serpil Çatmakaş, 2021 yılında kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden eşi Mehmet Çatmakaş’ın tedavisiyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelen tebligatla şoke oldu.

Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre SGK, Çatmakaş’a yaklaşık 81 bin TL tutarında ilaç borcu çıkardı. Ağustos ayında gelen tebligatı nasıl karşılayacağını bilemediğini söyleyen Çatmakaş, “Hem eşimi kaybettim hem de faydasını göremediğimiz bir ilaç için SGK benden para istiyor. Bu yükün altından kalkamam” dedi.

Mehmet Çatmakaş’ın tedavisi sırasında mahkeme kararıyla üç doz akıllı ilaç temin edildiği, ancak yalnızca iki doz kullanılabildiği, üçüncü doz uygulanmadan hastanın vefat ettiği belirtildi.

Konunun gündeme gelmesinin ardından LÖSEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, sosyal medya hesabından Serpil Çatmakaş’a destek mesajı verdi. Ezer, “Sakın üzülmeyin, evraklarınızla gelin LÖSEV’e, SGK ilaç borcunuzu biz öderiz” dedi.

SGK’ya sert sözlerle tepki gösteren Ezer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: