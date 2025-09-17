Eşini kanserden kaybetti 4 sene sonra SGK'ya borçlu çıktı: Kurumu ne hale getirdiniz?

Eşini kanserden kaybetti 4 sene sonra SGK'ya borçlu çıktı: Kurumu ne hale getirdiniz?
Yayınlanma:
Diyarbakır’da eşini kolon kanserinden kaybeden Serpil Çatmakaş’a, SGK tarafından 81 bin TL ilaç borcu çıkarıldı.

Diyarbakır’da yaşayan Serpil Çatmakaş, 2021 yılında kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden eşi Mehmet Çatmakaş’ın tedavisiyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelen tebligatla şoke oldu.

Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre SGK, Çatmakaş’a yaklaşık 81 bin TL tutarında ilaç borcu çıkardı. Ağustos ayında gelen tebligatı nasıl karşılayacağını bilemediğini söyleyen Çatmakaş, “Hem eşimi kaybettim hem de faydasını göremediğimiz bir ilaç için SGK benden para istiyor. Bu yükün altından kalkamam” dedi.

vicdan-sizlatan-tebligat-zba0.webp

Mehmet Çatmakaş’ın tedavisi sırasında mahkeme kararıyla üç doz akıllı ilaç temin edildiği, ancak yalnızca iki doz kullanılabildiği, üçüncü doz uygulanmadan hastanın vefat ettiği belirtildi.

Konunun gündeme gelmesinin ardından LÖSEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, sosyal medya hesabından Serpil Çatmakaş’a destek mesajı verdi. Ezer, “Sakın üzülmeyin, evraklarınızla gelin LÖSEV’e, SGK ilaç borcunuzu biz öderiz” dedi.

SGK’ya sert sözlerle tepki gösteren Ezer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Olacak şey değil… İnsanlık ve devlet baba ölmüş, Allah rahmet eylesin. Sayın Serpil Çatmakaş hanımefendi başınız sağ olsun, sabırlar diliyoruz. Siz ve kızınız değil, bizi bu hale getirenler utansın. Türkiye’nin açık ara en zengin işçi kuruluşu SGK ne hale düştü görüyor musunuz? Yediler yediler doymadılar. Şehidin, gazinin, vefat etmiş kanser hastasının peşine koşacağına milyarlarca lira borcu olana git. Suriyelilere ödediğin milyarları kes…”

ekran-alintisi.jpg

a.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

