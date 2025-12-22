Eşini bıçaklayarak katleden erkeğe verilen ceza belli oldu!

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Abdullah Küçüktaşdemir (48) cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada okunan Adli Tıp Kurumu raporu, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu tescilledi. Savunmasında kendisine iftira atıldığını iddia eden sanık, kolundaki dövmeyi göstererek, "Kolumda ‘Ebru’ yazıyor, başında ve sonunda sonsuzluk işareti var. Ben eşimi sonsuzluğa göndermedim" diyerek suçlamaları reddetti.

MAHKEMEDEN "TASARLAMA" VURGUSU

Mahkeme heyeti, sanığın savunmalarını ve haksız tahrik iddialarını yerinde bulmadı. Sanığın cinayeti planlı bir şekilde işlediğine hükmeden mahkeme; "Kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kararda, sanık lehine hiçbir "takdiri indirim" veya "haksız tahrik indirimi" uygulanmaması dikkat çekti.

ACILI ANNE: "EBRUMUN KANI YERDE KALMADI"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Ebru Küçüktaşdemir’in annesi Selvinaz Alankaya, gözyaşları içinde adaletin yerini bulduğunu söyledi. Alankaya, "Karardan dolayı mutluyuz. Başka kadınlarımız canından olmasın. Ebrumun kanı yerde kalmadı. Temennimiz başka annelerin yüreğinin yanmamasıdır" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Korkunç cinayet 25 Ekim 2024 tarihinde Havzan Mahallesi’nde meydana gelmişti. Abdullah Küçüktaşdemir, özel ders vermek için bir siteye giden eşi Ebru Küçüktaşdemir’i bina önünde bekleyerek bıçaklı saldırı gerçekleştirmiş, talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.