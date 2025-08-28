Eşini 7 yerinden bıçakladı serbest kaldı: Bu kez 9 yerinden bıçaklayıp öldürdü!

Yayınlanma:
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti yaşandı. Doğan Şendilek, eşi Sevi Şendilek’i 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Sevgi Şendilek’in daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı ve şahısla, çocukları için barıştığı öğrenildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı İncirli Caddesi’nde meydana gelen korkunç olayda, Sevgi Şendilek (27) parktayken, eşi Doğan Şendilek (27) yanına geldi. Uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Doğan Şendilek, Sevgi Şendilek ile tartışarak kadına belinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Sevgi Şendilek, çoğu sırtına aldığı 9 bıçak darbesiyle yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine parka sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan Şendilek’i, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Daha sonra, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 çocuk annesi Şendilek, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şendilek’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

parkta-esi-sevgiyi-9-yerinden-bicaklaya-885183-263027.jpg

ÇOCUKLARI İÇİN AFFETMİŞ!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin çalışmaları sonucunda Doğan Şendilek kısa sürede yakalandı. Birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen şahsın, sorgusunda suçunu itiraf ettiği, cinayeti eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için işlediğini söylediği bildirildi.

Sevgi Sendilek’in daha önce de eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı, çocukları için barışarak yeniden birlikte yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Sevgi Şendilek’in cenazesi Kanberler Camisi'nde dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi. Doğan Şendilek ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kaynak:DHA

