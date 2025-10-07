Eşine 'tombiğim' diye seslenen erkekler artık iki kere düşünsün! Yargıtay kararını verdi

Uşak 3. Aile Mahkemesi’nde görülen karşılıklı boşanma davasında, kadın evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını öne sürerek boşanma davası açtı. Erkek de eşinin zina yaptığını iddia ederek karşı dava açtı.

Yargılama sürecinde, erkeğin kadına "Babam hasta, ameliyat olacak, para ver bana. Defol git, yüzünü görmek istemiyorum. Suratını şeytan görsün" şeklinde mesajlar attığı, kadını telefon rehberine "tombik" olarak kaydettiği belirlendi. Mahkeme, bu ifadeleri ekonomik ve duygusal şiddet olarak değerlendirdi.

ERKEĞİN İDDİASINA DELİL YOK

Erkek, kadının başka bir erkekle zina yaptığını öne sürdü. Ancak mahkeme, bu iddiayı destekleyecek açık ve kesin delil bulunmadığını belirterek zina iddiasını reddetti. Kadının başka bir erkekle evde bulunduğu iddiası ise yalnızca kitap getirme gerekçesine dayandığı için cinsel ilişki şüphesi doğurmadı.

ERKEK AĞIR KUSURLU BULUNDU

Yargıtay, tarafların kusurlarını değerlendirerek, erkeğin hakaretleri, ekonomik baskısı ve küçük düşürücü ifadeleri nedeniyle ağır kusurlu olduğuna karar verdi. Kadının sosyal medya paylaşımları “sarsıcı davranış” olarak değerlendirilse de boşanma sürecine esas olan olaylarda daha az kusurlu bulundu.

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre; nedenle boşanmanın, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi uyarınca evlilik birliğinin sarsılması gerekçesiyle gerçekleştiğine hükmedildi. Yargıtay, erkeğin zina iddiasıyla açtığı davayı reddetti, kadına ise maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

NAFAKA DA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Ortak çocuğun ihtiyaçları ve tarafların ekonomik durumu dikkate alınarak belirlenen iştirak nafakasının yetersiz olduğu belirtildi. Bu nedenle nafaka miktarının yeniden hesaplanmasına hükmedildi.