Esenyurt'ta otluk alanda yangın

Yayınlanma:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerindeki otluk alanda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhaber üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Geniş araziye yayılan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak:AA

