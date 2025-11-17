Esenyurt’ta dükkanı kurşun yağmuruna tuttular!

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi’nde, 15 Kasım günü meydana gelen olayda, yürüyerek bir iş yerinin önüne gelen 2 kişi, dükkana ateş açtı. Saldırganlar, silahlı saldırının ardından koşarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken iş yerine çok sayıda kurşunun isabet ettiğini tespit etti. Ekipler, bölgede 3 boş kovan da buldu.

2 ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Polis ekipleri daha sonra güvenlik kameralarını incelerken olay yerine yaklaşık 50 metre mesafede şüpheli Y.O. ve A.O.'yu yakaladı. Yapılan araştırmalar sonucunda iş yeri sahibinin zaman zaman tehdit aldığı ve saldırının bu nedenle düzenlendiği ortaya çıkarken gözaltına alınan iki kişi, 'mala zarar verme' ve 'Rusatsız silah bulundurma veya taşıma' suçlarından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.