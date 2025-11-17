Mardin'de silahlı saldırı: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mardin'de silahlı saldırı: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Mardin'in Dargeçit ilçesinde, 18 yaşındaki İbrahim Dilek, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün gece saatlerinde kırsal Kılavuz Mahallesi'ne giden yolda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Dilek'in yolu, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından kesildi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından şüpheliler, Dilek'e tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Dilek, yere yığıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İbrahim Dilek, ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dilek, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

mardinde-silahli-saldiriya-ugrayan-18-y-1018653-302217.jpg

JANDARMA ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Hayatını kaybeden gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Olayın ardından jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
Ara tatil bitti: Okullarda ilk ders zili çaldı
Ara tatil bitti: Okullarda ilk ders zili çaldı
Uyuşturucu satarken yakalandı! Cezaevinden izinli çıktığı ve geri dönmediği ortaya çıktı
Uyuşturucu satarken yakalandı! Cezaevinden izinli çıktığı ve geri dönmediği ortaya çıktı
TCDD 780 işçi alımı yapacak
TCDD 780 işçi alımı yapacak