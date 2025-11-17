Mardin'de silahlı saldırı: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, dün gece saatlerinde kırsal Kılavuz Mahallesi'ne giden yolda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Dilek'in yolu, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından kesildi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından şüpheliler, Dilek'e tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Dilek, yere yığıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İbrahim Dilek, ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dilek, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

JANDARMA ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Hayatını kaybeden gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Olayın ardından jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.