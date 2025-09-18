Esenyurt kayyumundan İBB hizmetine çöküş! İBB'nin ücretsiz ders atölyesini kapatmıştı
Esenyurt’ta tutuklanan seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ardından göreve getirilen kayyum yönetimi ilçede tartışmalı kararlar almaya devam ediyor. Dün kayyum Can Aksoy'un yönettiği belediye, İBB'ye beş yıllığına tahsis edilen ders atölyelerinin tahliyesine karar verdi.
Esenyurt kayyumundan skandal karar: İBB'nin ücretsiz ders atölyelerini kapattı
İBB HİZMETİNE ÇÖKÜŞ
16 Haziran 2025 tarihinde kayıtlar başlamış, derslerin ise 15 Eylül'de başlaması planlanmıştı. Ancak, kayyum yönetiminin 5 Eylül'de belediye meclisinde onayladığı Encümen kararı ile atölyelerdeki faaliyetlere son verildi. Kayyum yönetimi İBB'nin ücretsiz hizmetini kapatmasının ardından aynı yere aynı hizmeti bu defa belediye hizmeti olarak sundu.
Kayyum yönetimi söz konusu atölyelerin yaz boyunca faaliyet yürütmediğini öne sürdü. Konu hakkında açıklamalarda bulunan belediye başkan yardımcısı İBB'ye gerekli bilgilendirmeyi yaptıklarını, ciddi yoğunluk nedeni ile yedek listede bekleyenlerin olduğunu ifade etti.
Burası şu anda 1500 öğrencinin eğitim alabileceği bir kapasiteye sahip. 5 katı öğrenciyle hizmet veriyoruz. Eğitim sezonu başlamadan önce meclis kararıyla kültür merkezini yeniden belediyemize kazandırdık. İBB'ye de gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Bizim bu merkezde ciddi bir kayıt yoğunluğumuz var. Hatta yedek listelerde bekleyen öğrencilerimiz de mevcut. Bu nedenle kendi yerimizde daha fazla öğrenciye, daha konforlu koşullarda eğitim sunmak istiyoruz."
Kaynak:Halk TV Haber Merkezi / AA