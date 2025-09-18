Esenyurt kayyumundan İBB hizmetine çöküş! İBB'nin ücretsiz ders atölyesini kapatmıştı

Yayınlanma:
Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum yönetimi ilçede İBB'nin ücretsiz bir şekilde eğitim desteği verdiği İBB Ders Atölyeleri'ni kapatma kararı almasının ardından aynı yerde YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs vermeye başladı. Kayyum yönetiminin İBB yerini kapatıp aynı yere aynı hizmeti vermesi 'hizmete çökme' girişimi olarak yorumlandı.

Esenyurt’ta tutuklanan seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ardından göreve getirilen kayyum yönetimi ilçede tartışmalı kararlar almaya devam ediyor. Dün kayyum Can Aksoy'un yönettiği belediye, İBB'ye beş yıllığına tahsis edilen ders atölyelerinin tahliyesine karar verdi.

İBB HİZMETİNE ÇÖKÜŞ

16 Haziran 2025 tarihinde kayıtlar başlamış, derslerin ise 15 Eylül'de başlaması planlanmıştı. Ancak, kayyum yönetiminin 5 Eylül'de belediye meclisinde onayladığı Encümen kararı ile atölyelerdeki faaliyetlere son verildi. Kayyum yönetimi İBB'nin ücretsiz hizmetini kapatmasının ardından aynı yere aynı hizmeti bu defa belediye hizmeti olarak sundu.

Kayyum yönetimi söz konusu atölyelerin yaz boyunca faaliyet yürütmediğini öne sürdü. Konu hakkında açıklamalarda bulunan belediye başkan yardımcısı İBB'ye gerekli bilgilendirmeyi yaptıklarını, ciddi yoğunluk nedeni ile yedek listede bekleyenlerin olduğunu ifade etti.

Burası şu anda 1500 öğrencinin eğitim alabileceği bir kapasiteye sahip. 5 katı öğrenciyle hizmet veriyoruz. Eğitim sezonu başlamadan önce meclis kararıyla kültür merkezini yeniden belediyemize kazandırdık. İBB'ye de gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Bizim bu merkezde ciddi bir kayıt yoğunluğumuz var. Hatta yedek listelerde bekleyen öğrencilerimiz de mevcut. Bu nedenle kendi yerimizde daha fazla öğrenciye, daha konforlu koşullarda eğitim sunmak istiyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi / AA

