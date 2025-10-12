Esenyurt kayyumu sucuğu da AKP’li isimden aldı!

Yüzde 49 oy alarak Esenyurt Belediye Başkanı olarak seçilen CHP’li Ahmet Özer’in tutuklanmasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. Özer’in tutuklanmasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy ise tartışma yaratan alımlara imza attı.

Esenyurt Belediyesi, merkezi Ümraniye ilçesinde bulunan Artı Genel Tedarik Şirketi’nden önce 19 Ağustos günü sucuk ve tavuk, daha sonra 4 Eylül’de ise kuru gıda aldı. Belediye, iki ayrı alımla şirkete 1 milyon 543 bin TL ödeme yaptı.

Esenyurt kayyumundan AKP'nin 'bayrak tutanına' milyonluk ihale!

ŞİRKET AKP’Lİ BİRİNCİ’YE AİT!

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, kayyum yönetiminde olan belediyeye sucuk, tavuk ve kuru gıda satan Artı Genel Tedarik Şirketi ise AKP’li Necmettin Birinci’ye ait. AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın internet sitesinde Birinci’nin özgeçmişine dair şu ifadeler yer aldı:

“2001 yılında kurulan AK Parti’nin Genel Merkez Gençlik Kolları’nın kuruluş çalışmalarını yürüttü. Gençlik Kollarının kuruluşuyla birlikte uzun yıllar Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Ayrıca, genel merkez bünyesinde birçok görev ve faaliyetlerde bulundu. 2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi meclis üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca, 5 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde AB ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeliği görevini yürüttü. 7’inci Olağan İl Kongresi’nde İl Disiplin Kurulu üyeliği ve İl Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu üyeliği görevlerini üstlendi.”

DİĞER ŞİRKET DE AKP’Lİ ESKİ BAŞKANIN EŞİNE AİT!

Esenyurt Belediyesi, 5 Ağustos 2025 tarihinde de Çağdaş Ofis Mobilya Şirketi’nden 782 bin TL’lik mobilya aldı. Söz konusu şirket ise, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve eski AKP Beyoğlu İlçe Başkanı Rüstem Dindarol’un eşi Leyla Dindarol’a ait. Konuyla ilgili ulaşılan Çağdaş Ofis Mobilya Şirketi’ni yetkilisi, “Ben Leyla Dindarol’un oğluyum. Şirket annemin üzerine ama annem ev hanımı. Şirketle ben ilgileniyorum” ifadelerini kullandı.