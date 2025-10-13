Esenler’de ev alev alev yandı!

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi 35.Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken alevler kısa sürede büyüdü.

KİMSE ZARAR GÖRMEDİ!

Apartmanda yaşayan kişiler, kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI!

Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ise, çevrede güvenlik önlemi aldı. Çıkan yangında sokakta kısa süreli panik oluşurken 2 dairede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.