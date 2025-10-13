Esenler’de ev alev alev yandı!

Esenler’de ev alev alev yandı!
Yayınlanma:
İstanbul’un Avcılar ilçesinde 5 katlı binanın bodrum katında bulunan dairede yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi 35.Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken alevler kısa sürede büyüdü.

istanbul-esenlerde-bodrum-kattaki-dai-961691-285575.jpg

KİMSE ZARAR GÖRMEDİ!

Apartmanda yaşayan kişiler, kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktı.

Yassıada açıklarındaki teknede feci yangınYassıada açıklarındaki teknede feci yangın

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

istanbul-esenlerde-bodrum-kattaki-dai-961692-285575.jpg

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI!

Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ise, çevrede güvenlik önlemi aldı. Çıkan yangında sokakta kısa süreli panik oluşurken 2 dairede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türkiye
Şimşirgil, Sumud Filosu'ndaki kadınları hedef aldı: "Erkeklerle yata kalka..."
Şimşirgil, Sumud Filosu'ndaki kadınları hedef aldı: "Erkeklerle yata kalka..."
Rojin Kabaiş'in ATK raporunda eksikler neler? Uzmanı sıraladı
Rojin Kabaiş'in ATK raporunda eksikler neler? Uzmanı sıraladı
Torununu trenin altında kalmaktan son anda kurtardı! Yaşlı kadın ağır yaralı
Torununu trenin altında kalmaktan son anda kurtardı! Yaşlı kadın ağır yaralı