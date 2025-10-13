Yassıada açıklarındaki teknede feci yangın

Yayınlanma:
Muğla'nın Fethiye ilçesi, Yassıada açıklarındaki bir gulet teknede yangın çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Fethiye ile Göcek arasındaki Yassıada yakınlarında bir gulette saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneyi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri söndürmek için denizden müdahale ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

68ecea5836206bb89d501d09.jpg

68ecea5836206bb89d501d0d.jpg

68ecea5836206bb89d501d05.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

