Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Olay, İstanbul'un Esenler ilçesi Tuna Mahallesi 717. Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmasıyla başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Yangın sırasında binadaki vatandaşlar itfaiye ekiplerince güvenli bir şekilde tahliye edildi. Çatıdan düşen parçalar nedeniyle ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ekipler halen binada soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle binanın çatısında ve üst katlarında hasar oluştuğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.