Erzurum'da apar topar kazılan 500 mezarın sebebi belli oldu!

Erzurum’da dondurucu soğukların etkisini göstermesiyle birlikte, toprağın sert bir beton gibi donarak kazılamaz hale gelmesi üzerine mezarlıklarda kışlık hazırlıklar tamamlandı. Kentte hava sıcaklığının sık sık sıfırın altında 25 dereceye kadar indiği dönemlerde, toprak iş makineleriyle dahi açılamadığı için her yıl kış gelmeden yüzlerce mezar önceden kazılıyor.

500 MEZAR APAR TOPAR KAZILDI!

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kara kış başlamadan Asri Mezarlık’ta toplam 500 mezarı iş makineleri ve elle yapılan düzenleme çalışmalarıyla hazır hale getirdi. İşçiler, kepçeyle açılan mezarları kazma ve küreklerle genişleterek defin standartlarına uygun hale getirdi.

Mezarlık görevlilerinden Köksal Çalışkan, kışın yoğun kar yağışı ve eksi derecelerin işleri zorlaştırdığını belirterek, “Kışın şartlar ağır olduğu için toprak donuyor. İş makineleri bile toprağı kazmakta zorlanıyor. Bu nedenle her yıl kış öncesi 500-600 mezarı hazırlıyoruz. Bu sezon için çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

Son dakika | Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kentin iklim koşullarının mezarlık çalışmalarını doğrudan etkilediğini ifade ederek, “Ocak, şubat ve mart aylarında donan toprak taş gibi oluyor. Palandöken’in eteklerindeki mezarlığa bir metreye yakın kar yağıyor. Böyle dönemlerde mezar ancak kompresör yardımıyla kazılabiliyor. Bu sıkıntıların yaşanmaması için sonbaharda ekiplerimizle ön hazırlık yapıyoruz” diye konuştu.

Kentte her yıl tekrarlanan bu uygulama sayesinde, kış aylarında cenaze işlemlerinin aksamaması hedefleniyor.