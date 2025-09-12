Erzincan’da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Erzincan’da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Yayınlanma:
Erzincan’da apartman inşaatında çalışan 32 yaşındaki işçi, birinci kattan düşerek ağır yaralandı.

Erzincan’da bir apartman inşaatında çalışan işçi, birinci kattan düşerek ağır yaralandı.

Olay, Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaatta çalışan 32 yaşındaki E.K., dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından E.K., ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Türkiye
Markete el ele girdiler kavurma çalıp çıktılar
Markete el ele girdiler kavurma çalıp çıktılar
Alkollü sürücü düğün çıkışında kalabalığa daldı
Alkollü sürücü düğün çıkışında kalabalığa daldı
Son Dakika | Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti
Son Dakika | Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti