Erzincan’da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Yayınlanma:
Erzincan’da apartman inşaatında çalışan 32 yaşındaki işçi, birinci kattan düşerek ağır yaralandı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Erzincan’da bir apartman inşaatında çalışan işçi, birinci kattan düşerek ağır yaralandı.
Olay, Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaatta çalışan 32 yaşındaki E.K., dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından E.K., ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...