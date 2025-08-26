Erol Bilecik’in Ali Koç’a gönderdiği e-mail hacklenmiş!

Dinçer GÖKÇE - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre, Erol Bilecik, geçen 2 Haziran günü saat 09.00 sıralarında bir e-posta mesajı gönderdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a gönderilen e-mailin 2’inci alıcısı ise kulübün Genel Sekreteri Burak Kızılhan’dı.

2 sayfadan oluşan e-posta mesajı, kulübün geçen 26 Temmuz’da yapılan olağanüstü genel kuruluna ilişkin Bilecik’in bir dizi görüş ve önerilerini içeriyordu. Mesajında, yeni dönemde yönetimde görev alamayacağını kaydeden Bilecik, kongreye ilişkin de bir takım önerilerini sıraladı.

YILDIRIM’A YÖNELİK AĞIR İFADELER KULLANDI

Bilecik mesajında, Aziz Yıldırım’a yönelik de bir dizi ağır ifade kullanarak bu kişinin seçimi bir kez daha kaybetmesi için elinden gelen çabayı göstereceğine ilişkin “Özellikle bu seçimde Aziz Efendiye 3. kez sandığa ve tarihe gömmeniz için elimden geleni değil elimden gelenin bin kat fazlasını yapacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı. Aziz Yıldırım için birkaç kez “Aziz Efendi” ifadesinin kullanıldığı mesajın bir yerinde bu kişi için “Densiz adam” ifadesi de yer aldı.

12-13 DAKİKA BOYUNCA HESABINA ULAŞAMADI!

Bu mesajın gönderilmesinden 30 saat kadar sonra, aynı zamanda bilişim şirketi sahibi Index Bilgisayar’ın da sahibi olan Erol Bilecik’in e-mail hesabı hacklendi. 3 Haziran günü saat 14.45 gibi Bilecik’in e-maili hacklendi. Bilecik, 12-13 dakika kadar hesabına erişemedi. Bu süreçte, şimdilerde savcılık soruşturmasına konu olan dikkat çeken bir durum gelişti. Erol Bilecik’in, Ali Koç ve Burak Kızılhan’a gönderdiği e-mail, Index Bilgisayar’ın 300’ü aşkın yöneticisi ve çalışanına gönderildi.

Siber saldırıyı gerçekleştiren kişilerin, anılan mesaj dışında başka bir e-maili başka kişilere göndermediği öğrenildi.

2 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Erol Bilecik’in gönderiği e-posta mesajı haberlere konu oldu. Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, anılan mesajda yer alan bilgileri YouTube üzerinden izleyiciler ile paylaştı.

Niğdelioğlu’ndan sonra 12numaraorg isimli X hesabı Bilecik’in mesajını haberleştirdi. Erol Bilecik, hacklenen e-maili haberleştiren Ferudun Niğdelioğlu ile 12numaraorg hesabının sahibi Mehmet Alakuş hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık başvurusunda, bu kişilerin “Haberleşmenin gizliliğini ihlal ve gizliliği ifşa etme” suçunu işledikleri öne sürüldü.

‘BİLECİK’İN HESABINI BEN HACKLEMEDİM’

Gazeteci Niğdelioğlu savcılık şikâyetinden birkaç gün sonra ifadeye çağrıldı. Niğdelioğlu ifadesinde, “Mail hesabı hacklenmiş ise de bunu ben yapmadım. Bir mail hesabını hackleyebilecek bir teknolojik bilgiye sahip değilim. Kendileri de bunu biliyordur. Müşteki Türkiye'nin bir numaralı bilişim şirketinin sahibidir” dedi.

CEP TELEFONUNA EL KONULDU

Şikâyete konu YouTube yayınını kendisinin yaptığını kaydeden Niğdelioğlu “Yayında göstermiş olduğum ve elimde tutmuş olduğum kağıt bu mailin doğrudan bir çıktısı, ekran görüntüsü ya da fotoğrafı değildir. Bu elimde tutmuş olduğum kağıt mailin yazıya dökülmüş halidir” dedi. Niğdelioğlu, söz konusu e-maili kimin kendisine gönderdiğini ise Basın Kanunu gereği söylemek istemediğini ifade etti. Cep telefonuna el konulan Niğdelioğlu yurt dışına çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı. Niğdelioğlu’ndan hemen sonra ifadesi alınan Mehmet Alakuş’un da cep telefonuna el konuldu. Niğdelioğlu’nun el konulan cep telefonu üzerinde yapılan incelemede ise, soruşturmaya konu e-maile ilişkin herhangi bir kaydın olmadığı yönünde rapor düzenlendi.

Halktv.com.tr’nin telefonla ulaştığı Erol Bilecik’in avukatı ise, soruşturma sürecinin devam ettiğini söyledi.