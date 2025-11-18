Ergenekon kumpasının gizli tanığıydı! Dilekçe üstüne dilekçe vererek yeniden itirafçı olmak istiyor

Ergenekon kumpasının hem sanık hem de tanığı olarak bilinen, aynı zamanda Danıştay davasının da sanığı olan Osman Yıldırım, yeniden itirafçı olmak istiyor. Yıldırım’ın, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden çeşitli makamlara dilekçeler vererek 'Danıştay saldırısı ve Ergenekon’un iç yüzünü anlatmak istiyorum. Beni yeniden yargılayın' ifadelerini kullandığı açığa çıktı. Yıldırım’a, FETÖ firarisi savcı Zekeriya Öz’ün “Osmanım” şeklinde hitap ettiği ortaya çıkmış ve Yıldırım, verdiği ifadelerin ardından Ergenekon davasında serbest bırakılmıştı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün bugünkü yazısında yer alan bilgilere göre, Osman Yıldırım’ın çeşitli makamlara dilekçeler verdiği ve yeniden yargılanma talebinde bulunduğu bildirildi.

FETÖ elebaşı Gülen Ergenekon kumpasının başladığı gün öldü. Yüzlerce masum insanı içeri attırmıştı. İlahi adalet mi?

“BEN YANDIM BENİ BU YOLA İTENLERİ DE YAKACAĞIM”

Yıldırım’ın, Danıştay saldırısının ve Ergenekon’un iç yüzünü anlatacağını ileri sürdüğünün aktarıldığı yazıda, “Hangi pazarlıklar sonucu bu olayların içinde yer aldığını açıklarsa bugün önemli görevlerde olanların çok zor duruma düşeceğini de öne sürüyor. Osman, “Ben yandım, beni bu yola itenleri de yakacağım” havasında. Osman’ın yurt dışına çıkması, kendi anlatımına göre koruma verilmesi, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Türkiye’ye dönmesi ilginç. O şimdi Edirne Cezaevinde yatıyor. Danıştay Davası kapsamında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yazdığı dilekçelerde, “Danıştay Davasının iç yüzünü açıklamak istiyorum” diyor. Gizli tanık Osman cezaevinde, savcı ise FETÖ’den yurt dışına kaçtı. Osman verdiği dilekçelerde, kendisini gizli tanık yapıp sonra ortada bırakanları yakmak için dilekçe üstüne dilekçe veriyor” ifadelerine yer verildi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA TÜRKİYE’YE DÖNDÜ!

İlgili yazıda, Yıldırım’ın verdiği ya da ona söylettirilen ifadelere birçok kişinin canının yandığına dikkat çekilirken “Sonunda Ergenekon Davasından serbest bırakıldı. Dönemin ünlü Savcısı Zekeriya Öz, Osman’a “Osman’ım” dediği de yayılmıştı. Tahliye olduktan sonra Osman kayboldu. Yurt dışına gittiği söyleniyordu. Bu arada Savcı Zekeriya Öz de FETÖ’cü çıkmış, o da hakkında yurt dışı çıkış yasağı olmadığı için Hopa Sarp Sınır Kapısından yurt dışına çıkmış, oradan Almanya’ya gitmişti.” ifadeleri kullanıldı.

Yıldırım’ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'ye döndüğü ifade edilen yazıda, “Dönem değişmişti. Osman yakalandı, cezaevine konuldu, Danıştay Davasından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.” denildi.

Özgür Özel: Yargının durumu Ergenekon döneminden beter

“SADECE GİZLİ TANIKLA SANIKLAR MAHKUM EDİLEMEZ”

Ergenekon Davasının unutulmaz avukatlarından Celal Ülgen’in ifadelerine de yer verilirken Ülgen, Ekrem İmamoğlu davasında 15 gizli tanık olmasına ilişkin “Gizli tanıklık, bir hadiseyi doğrulamak için yapılır. Örneğin FETÖ döneminde birisinin bilgisayarına bir şeyler yüklüyorlar, sonra da onu uygulamak için, gizlemek için ya da gerçeği çıkarmak için gizli tanık kullanıyorlar. Bu kadar gizli tanıklık olacak iş değil. İmamoğlu soruşturmasında 15 gizli tanık var. Ama şimdi gizli tanık sadece iddia ediyor. Sadece gizli tanıkla sanıklar mahkum edilemez. Bunun bilinmesi lazım.” ifadelerini kullandı.