Erdoğan'ın yanlış Japon atasözünü düzelten Yoshi'ye oturum izni verilmedi

7 seneden bu yana Türkiye'de yaşayan Japon Youtuber Yoshi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'den ayrılmak zorunda olduğunu açıkladı.

"Oturma izni başvurum reddedildi" ifadelerini kullanan Yoshi, şu sözleri kullandı:

"7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye."

"7 YILIM BOŞA GİTTİ"

Bir sene daha oturum izni alsaydı süresiz başvuru yapabileceğini ifade eden Yoshi, "8 yıl üst üste oturma alsam, süresiz oturmaya başvuru yapabiliyorum. Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0'dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta." dedi.

ERDOĞAN'I DA DÜZELTMİŞTİ

Yoshi'nin fenomen olmasının sebeplerinden biri de yanlış bilinen Japon atasözlerini düzeltmesi. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Japonların bir atasözü var: ‘Düşmanınız dahi olsa iplikle bağı sıkı tutun, koparmayın. Gün olur o bağ size tekrar lazım olur" sözlerinin Japonlarda olmadığını ifade etmişti.

Erdoğan'ı düzelten Yoshi, "Sevgili Cumhurbaşkanı, Japonca olarak internette defalarca arattım. Hatta birkaç Japon atasözü sözlüğüne bile baktım. Ancak böyle bir Japon atasözü bulamadım. Saygılarımla” ifadelerine yer vermişti.