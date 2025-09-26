Erdoğan'ın Trump ile görüştüğü gün açıkladı: Rusya yoksa Çin mi var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na katılmak ve bir dizi temaslarda bulunmak için yaptığı ABD seyahati, Bahçeli'nin TRÇ ittifakı çağrısı, ticaret anlaşmaları ve Trump ile yaptığı görüşme ile soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Bahçelinin ABD'nin 'rakip' ülkeleri ile ittifak çağrısının ardından ABD ile imzalanan enerji anlaşması ve Trump'ın Türkiye'nin Rus petrolünün almamasına yönelik sözleri gündeme otururken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Çin ile kurduğu temaslar ve ticaret sözleri dikkat çekti.

İktidarın Trump görüşmesi sonrasında atacağı yeni adımlar merak konusu olurken o gün şunlar yaşandı:

ERDOĞAN'IN TRUMP İLE GÖRÜŞTÜĞÜ GÜN AÇIKLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD-İsrail işbirliğine karşı Türkiye'nin yeni bir ittifak yapması için çağrıda bulunarak "Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek 'TRÇ' ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir." dedi.

Erdoğan'ın Trump ile görüştüğü gün Bahçeli'den Rusya-Çin hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin yeni ittifak çıkışına yanıt veren ABD'de yanıt verirken "Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun" dedi.

Bahçeli'nin Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi öncesinde bu çağrıyı yapması dikkat çekerken Beyaz Saray’daki iki saatlik bir görüşmenin ardından Türkiye ve ABD arasında nükleer enerji anlaşması imzalandı. İmzanın ardından Oval Ofis'te açıklama yapan Trump, “Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarını sürdürdüğü ve iki ülke arasında çatışmaların devam ettiği bu dönemde, Türkiye'nin Rusya'dan petrol alımını durdurmasını istiyorum” dedi.

Erdoğan ve Trump arasındaki görüşme gündemi belirlerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Çin'in kuruluşunun 76. yıl dönümü resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda "Çin, Türkiye'nin en büyük ikinci ticaret ortağı" olduğunu hatırlatan Şimşek, dikkat çeken iş birliğini büyütme açıklamasında bulundu.

RUSYA YOKSA ÇİN Mİ VAR?

Bahçeli'nin yeni ittifak çağrısında yer alan Çin ile işbirliğinin daha da büyümesi gerektiğini vurgulayan Mehmet Şimşek, "Türkiye ve Çin'in Orta Koridor ile Kuşak-Yol Girişimini inşa etmek ve güçlendirmek için yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ağustosta Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede alınan kararların, ikili ilişkilerin nasıl ilerletileceği konusunda kendilerine rehber olacağını dile getiren Şimşek, şunları söyledi:

"Belirsiz ve zorlu zamanlarda yaşıyoruz ve bu, Türkiye ile Çin arasında daha yakın bir iş birliğini gerektiriyor."

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin ise güvenlik ortaklığının güçlendirilmesiyle karşılıklı güvenin pekiştirilmesi ve Kuşak-Yol Girişimi ile Orta Koridor arasında daha iyi bir sinerji oluşturulması gerektiğine işaret ederek, ekonomi, ticaret, kültür, turizm ve enerji gibi birçok alanın gelişime açık olduğuna işaret etti.

Çin'in Kuşak-Yol Girişimi'nde Rusya da yer alıyor.