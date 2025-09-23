Erdoğan'ın Mabel Matiz'i aradığı görüntüler yeniden gündem oldu

Yayınlanma:
Mabel Matiz'e başlatılan soruşturmanın ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında ünlü şarkıcıyı aradığı görüntüler yeniden gündem oldu.

Gerçek adı Fatih Karaca olan ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında "Perperişan" isimli şarkısı nedeniyle "müstehcenlik" soruşturması başlatıldı ve ünlü şarkıcıya yurt dışı yasağı getirildi.

Bu gelişmenin ardından 2019 yılında yaşanan bir olay yeniden gündem oldu.

mabel-matiz-001.jpg

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Matiz'in Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca'nın vefatının ardından, ünlü şarkıcıyı arayarak taziyelerini ilettiği görüntüler yeniden ortaya çıktı.

2019 yılında babasını kaybeden Mabel Matiz'i arayan Erdoğan, telefonda "Ölüm mukadderdir, kader planında da ne varsa tabii o olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Bu görüntüler, Mabel Matiz'in dün adliyeye giderek hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermesinin ardından sosyal medyada hızla yayıldı.

recep-tayyip-erdogan.jpg

Aleyna Tilki’den 'Perperişan' soruşturmasına tepki!Aleyna Tilki’den 'Perperişan' soruşturmasına tepki!

İfade veren Matiz, "Bu şarkının içerisinde yer alan sözlerde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç bulunmamaktadır. " demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

