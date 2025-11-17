Erdoğan'ı koruma gideri dakikada 52 bin liraya çıktı

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı’nın harcama rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Genç, başkanlığın giderinin Ağustos 2025’te 2 milyar 7 milyon 644 bin 675 TL iken, bu rakamın Eylül 2025’te 2 milyar 268 milyon 190 bin 371 TL'ye yükseldiğini belirtti. Milletvekili Genç, "Sadece bir ayda 260 milyon 545 bin 696 TL artış var. Bu tutar devlet bütçesinde artık ‘sıradan’ sayılmaya başlanmış bir güvenlik maliyeti haline getiriliyor" ifadesini kullandı.

DAKİKADA 52 BİN TL

Aşkın Genç, Eylül ayı rakamları üzerinden yaptığı maliyet analizinde, harcamaların büyüklüğünü daha net ortaya koyan bir hesaplama sundu. Genç'in değerlendirmesine göre, Eylül ayındaki koruma gideri günlük ortalama 75 milyon 606 bin TL'ye, saatlik 3 milyon 150 bin TL'ye ve dakikalık ise yaklaşık 52 bin TL'ye denk geliyor.

"BU MALİ YÜK MİLLETİN OMUZLARINDA"

Genç, koruma giderlerini asgari ücret ve en düşük emekli aylığı ile kıyaslayarak eleştirilerini sürdürdü. Açıklamasında şu kayıtlara yer verdi:

"Asgari ücret 22 bin 104 TL, en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL. Bir aylık koruma gideri; bir asgari ücretlinin maaşının yaklaşık 102 bin, en düşük emekli aylığının ise 134 bin katı. Bu tablo, sosyal devletin değil, maliyetleri toplum tarafından karşılanan ayrıcalıklı bir yönetim anlayışının göstergesidir. Bu giderin kaynağı milletin cebidir. Rakamlar; tasarrufun düşük gelirliye, güvenliğin saraya, yükün topluma yüklendiğini göstermektedir. Türkiye’nin önceliği geçim güvenliği, adalet güvenliği ve sosyal güvenliktir.”