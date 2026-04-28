Erdoğan'ın seçim talimatı ortaya çıktı: Büyük tasfiye yolda

Muhalefetin erken ve ara seçim isteklerini kapıları kapatan Erdoğan'ın, yeniden aday olabilmesi için ya Meclis'ten erken seçim kararı aldırması ya da kendi kararı ile ülkeyi erkenden sandık başına götürmesi gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın Meclis'te gerekli çoğunluğu karşılayamadığı için Erdoğan'ın bir daha aday olması için erken seçim kararı alması bekleniyor.

Hem Erdoğan hem de Bahçeli her ne kadar seçimlerin zamanında yapılacağını ifade etse de Ankara kulislerinde seçimlerin 2027 Kasım'ında yapılmasına kesin gözü ile bakılıyor. Öyle ki partide Erdoğan başkanlığında yapılan son MYK toplantısında seçimler için Erdoğan'ın talimat verdiği, seçimlerin ana temasını oluşturacak olan sloganlardaki anlatı dahi sızmıştı.

Erdoğan 'Kasım'daki seçim' için düğmeye bastı: Talimatı ortaya çıktı

BÜYÜK TASFİYE YOLDA

Ankara'dan dikkat çeken bir kulis haberi daha sızdı. Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre seçim çalışmalarında çeyrek asır vurgusu kullanılacak. Öte yandan seçim hazırlıkları ile beraber parti içinde de eş zamanlı bir değişim olacak. Özellikle kampanya sürecini yürütecek olan ekiplerde değişimlerin olacağı, uzun zamandan beri sahada olmayan isimlerin köşeye çekileceği ve yerine seçmenle temas kurabilecek isimlerin getirileceği ifade ediliyor.

Yaşanması beklenen bu değişimin İl ve ilçe teşkilatlarından başlayarak merkez yönetimine kadar uzanması bekleniyor. Bu hamlede genç isimlere daha fazla alan açılması, kadın temsilinin artırılması ve yerel dinamikleri iyi bilen kadroların öne çıkarılması hedefler arasında.

ERDOĞAN'IN HEDEFİ YENİ SEÇMEN DEĞİL: KAYBEDİLMİŞ SEÇMEN

Kulislere yansıyan bir diğer başlık ise seçmen hedefi. Sızan bilgilere göre AKP önümüzdeki seçimde yeni seçmenden ziyade partiden uzaklaşmış eski seçmenleri geri kazanmayı hedefliyor. Partili kurmayların analizinde özellikle büyükşehirlerdeki seçmenlerde kopma olduğu, bu seçmen gruplarına yönelik özel çalışmalar planlandığı ifade edildi.