'Kabe'de Hacılar' ilahisiyle ünlenen Celal Karatüre'ye polis koruması! Çevik kuvvet eşliğinde halkı selamladı

Sosyal medyada “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisiyle tanınan Celal Karatüre’nin Mersin’de katıldığı bir etkinlikte yoğun polis koruması altında görüntülenmesi tartışma yarattı.

Karatüre’nin etkinlik alanına gelişi sırasında çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı, adeta bir koruma çemberi oluşturduğu görüldü. Sözcü'de yer alan habere göre; kalabalığı selamlayarak ilerleyen Karatüre’nin bu şekilde korunması, “Bir sanatçıyı korumak polisin görevi mi?” sorusunu gündeme taşıdı.

KARATÜRE'YE POLİS KORUMASI

Kısa sürede sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşan ve Instagram’da milyonlarca takipçiye sahip olan Karatüre, daha önce de camilerdeki performansları ve sokak videolarıyla dikkat çekmişti. Ancak bu kez, etrafında oluşturulan yoğun polis kalkanı kamuoyunda eleştirilere neden oldu.