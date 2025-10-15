Erdoğan'dan Maşalyan'a taziye telefonu

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın babası vefat etti. Erdoğan, Maşalyan'ı arayarak taziye iletti.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın babası Hagopcan Maşalı, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası vefat eden Maşalyan'ı arayarak taziye dileklerini iletti. Hagopcan Maşalı için yarın Kumkapı Ana Kilise'de cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor.

Patrik Maşalyan aile hikayesini anlattığı bir röportajında, "Benim ailem 1955'te Karadeniz'den gelmiş. Baba tarafı Sinop, anne tarafı Kastamonulu. İstanbul'da tanışmışlar. Kumkapı'ya yerleşmişler. Kira vermek canlarına tak ettiğinde Bayrampaşa'dan zar zor bir arsa almışlar. Henüz daha yerleşime yeni açılan bir bölge. Orada amcamlar ile beraber 2 odalı bir ev yapmışlar" ifadelerini kullanmıştı.

Patrik Maşalyan'ın babası o yıllarda elektrik kaynakçılığı yapıyordu.

Patrik Maşalyan 1962'de İstanbul Bayrampaşa’da doğduğunda ailesi ona Şahin Maşalı adını vermişti. Vaftiz töreninde Şahan, 1992’de ruhaniliğe adım attığında da Sahak Maşalyan adıyla kutsandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

