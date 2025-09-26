Erdoğan-Trump görüşmesi: Hakan Fidan'dan ilk açıklama

Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gelen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüştü.

Görüşmede F-35, F-16 konusu, Halk Bankası ile ilgili konular, Orta Doğu'daki sorunlar, Ukrayna-Rusya ve Gazze konuları ile Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması konuları ele alındı.

Barrack, Özgür Özel'in iddialarını doğruladı: "Yüzlerce yolcu uçağı için anlaşma sağlandı!"

"VERİMLİ VE BAŞARILI BİR ZİYARET OLDU"

Dışişleri Bakanı Hakan fidan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan görüşmeyi verimli ve başarılı olarak nitelendiren Fidan, şunları kaydetti: