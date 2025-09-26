Erdoğan-Trump görüşmesi: Hakan Fidan'dan ilk açıklama

Erdoğan-Trump görüşmesi: Hakan Fidan'dan ilk açıklama
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinin ardından, sosyal medya hesabı üzerinden kısa bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Son derece verimli ve başarılı bir ziyaret oldu" dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gelen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüştü.

Görüşmede F-35, F-16 konusu, Halk Bankası ile ilgili konular, Orta Doğu'daki sorunlar, Ukrayna-Rusya ve Gazze konuları ile Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması konuları ele alındı.

Barrack, Özgür Özel'in iddialarını doğruladı: "Yüzlerce yolcu uçağı için anlaşma sağlandı!"Barrack, Özgür Özel'in iddialarını doğruladı: "Yüzlerce yolcu uçağı için anlaşma sağlandı!"

"VERİMLİ VE BAŞARILI BİR ZİYARET OLDU"

Dışişleri Bakanı Hakan fidan, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan görüşmeyi verimli ve başarılı olarak nitelendiren Fidan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Vaşington’da ABD Başkanı Sayın Trump ile görüştüler.

Toplantıda, iki müttefik ve dost ülke olarak önümüzdeki dönemde atacağımız ortak adımlar ele alındı.

Bölgesel düzeyde hayata geçirebileceğimiz iş birliği konularına odaklanıldı. Son derece verimli ve başarılı bir ziyaret oldu.

ABD ile olan ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde, ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

