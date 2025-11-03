Erdoğan: Suriye'ye destek programını başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41. Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı'nda yaptığı açılış konuşmasında Suriye, Gazze ve Kıbrıs'taki gelişmelere dair mesajlar verdi.

Erdoğan, "Yıllarca bu kürsüden size Suriye halkının çektiği çileden bahsettim. 14 yıl boyunca Suriye'yi kan gölüne çeviren mezalim nihayet sona erdi. Suriye toparlanma sürecine girdi. Zafere ulaşan Suriyeli mazlumlar oldu" dedi.

"SURİYE'YE ÖZEL DESTEK PROGRAMINI BAŞLATIYORUZ"

Türkiye'nin temel önceliğinin Suriye'nin yeniden ayağa kalkması olduğunu belirten Erdoğan, uzun bir aradan sonra Suriye'nin İSEDAK toplantısında temsil edilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Suriye halkına destek vermeye devam ettiklerini aktaran Erdoğan, şu önemli kararı duyurdu:

"Suriye'de ekonomik kalkınmayı engelleyen yaptırımlar bizim de desteğimizle peyderpey kaldırılıyor. Artık özel sektörün de yatırımlarını Suriye sahasına yönlendirmesine teşvik ediyoruz. Bu doğrultuda İSEDAK çatısı altında Suriye'ye özel destek programını başlatıyoruz. Beşeri ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine katkı yapacak bu programla eğitim, uzman değişimi, ihtiyaç analizi ve fizibilite çalışmaları gibi alanlarda Suriye'ye proje destekleri sunacağız. Programın uygulama aşamasına üye ülkelerimizin inşallah çok kıymetli katkılar yapacağına inanıyorum."

Bahçeli önerdi: Depremzede mahallesinin adı "Murat Kurum Bey" olacak

"70 BİN FİLİSTİNLİYİ KATLETTİLER"

Konuşmasında Gazze'deki duruma da yer ayıran Erdoğan, İsrail'in saldırılarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, Gazze'nin "dev bir enkaz yığınına dönüştüğünü" söyledi.

Erdoğan, İsrail'in sicilinin çok kötü olduğunu ve ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarına devam ettiğini dile getirdi. İsrail'i 70 bin Filistinliyi katlettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin ilk günden beri soykırıma tepki veren ülkelerden olduğunu ve Filistin devleti kurulana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

KIBRIS VE SUDAN MESAJLARI

Kıbrıs Türk halkıyla dayanışma içinde olmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız. Haklı davalarında yanlarında olacağız" dedi.

Sudan'daki çatışmalara da değinen Erdoğan, Sudan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve tam bağımsızlığının korunması gerektiğini söyledi.