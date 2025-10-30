Erdoğan posterini indiren liseliye ceza kesildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk posteri ve Türk Bayrağı'nın yanı sıra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da posterinin asılması yönünde talimat gönderdi.

Söz konusu talimata sendikalar ve siyasetçiler 'Partizan bir dayatma' olarak değerlendirerek tepki göstermişti.

Okulda Erdoğan posterine alkışlı protesto

LİSELİ GENÇ ERDOĞAN POSTERİNİ İNDİRDİ

Okullara Erdoğan'ın posteri asılması Antalya'daki Bileydin Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerin protestosuna neden oldu. Çok sayıda öğrenci, okul bahçesinde Erdoğan'ın posterini alkışlarla protesto etti. Bir öğrenci okula asılan Erdoğan posterini indirdi.

ÖĞRENCİYE UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Kutlamalarda okula asılan Recep Tayyip Erdoğan posterini indiren lise öğrencisinin okuldan uzaklaştırma cezası aldı.