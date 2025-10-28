Okulda Erdoğan posterine alkışlı protesto

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk posteri ve Türk Bayrağı'nın yanı sıra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da posterinin asılması yönünde talimat gönderdi.

Söz konusu talimata sendikalar ve siyasetçiler 'Partizan bir dayatma' olarak değerlendirerek tepki göstermişti.

Eğitim-İş Sendikası'ndan talimata ilişkin yapılan açıklamada "Bu uygulama, kamu kurumlarının siyaset üstü yapısına ve devletin tarafsızlık ilkesine açıkça aykırıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir makamla kıyaslanamaz" ifadeleri kullanılmıştı.

Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak

Şehir hastanesinde skandal görüntü! Cumhuriyetin kurucusuna yer verilmedi

LİSELİ GENÇLERDEN ERDOĞAN POSTERİNE ALKIŞLI TEPKİ

Okullara Erdoğan'ın posteri asılması Antalya'daki Bileydin Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerin protestosuna neden oldu.

Çok sayıda öğrenciler, okul bahçesinde Erdoğan'ın posterini alkışlarla protesto etti.

O anlar kameraya yansıdı.