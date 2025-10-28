Okulda Erdoğan posterine alkışlı protesto

Yayınlanma:
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları talimatıyla okullarda Atatürk posteri ve Türk Bayrağı'nın yanı sıra Erdoğan'ın posteri de asıldı. Söz konusu uygulama Antalya'da liseli öğrencilerin alkışlı protestosuna neden oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk posteri ve Türk Bayrağı'nın yanı sıra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da posterinin asılması yönünde talimat gönderdi.

Söz konusu talimata sendikalar ve siyasetçiler 'Partizan bir dayatma' olarak değerlendirerek tepki göstermişti.

Eğitim-İş Sendikası'ndan talimata ilişkin yapılan açıklamada "Bu uygulama, kamu kurumlarının siyaset üstü yapısına ve devletin tarafsızlık ilkesine açıkça aykırıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir makamla kıyaslanamaz" ifadeleri kullanılmıştı.

Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacakBu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak

ssstwitter-com-1761664037421-frame-at-0m2s.jpg

Şehir hastanesinde skandal görüntü! Cumhuriyetin kurucusuna yer verilmediŞehir hastanesinde skandal görüntü! Cumhuriyetin kurucusuna yer verilmedi

LİSELİ GENÇLERDEN ERDOĞAN POSTERİNE ALKIŞLI TEPKİ

Okullara Erdoğan'ın posteri asılması Antalya'daki Bileydin Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerin protestosuna neden oldu.

Çok sayıda öğrenciler, okul bahçesinde Erdoğan'ın posterini alkışlarla protesto etti.

O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Ali Koç ne biliyor? Kumarbaz hakemi açıkladı: Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu bütün ülke görecek
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Türkiye
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Okulların bazıları şantiye, yolları çamur! Öğrenciler de veliler de seslerini duyuramıyor
Okulların bazıları şantiye, yolları çamur! Öğrenciler de veliler de seslerini duyuramıyor
Son Dakika | Hacettepe'deki olaylarda 5 öğrenciye tutuklama talebi
Son Dakika | Hacettepe'deki olaylarda 5 öğrenciye tutuklama talebi