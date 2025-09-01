Erdoğan Paşinyan ile görüştü

Erdoğan Paşinyan ile görüştü
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı kabul etti.

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, konakladığı otelde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı.

