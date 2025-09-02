Erdoğan Özlem Çerçioğlu ile beraberindekileri kabul etti

Erdoğan Özlem Çerçioğlu ile beraberindekileri kabul etti
Yayınlanma:
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu beraberindeki AKP'li kadın belediye başkanları Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti.

ERDOĞAN KADIN BELEDİYE BAŞKANLARINI KABUL ETTİ

Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ile aralarında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu kadın belediye başkanlarını kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir de yer aldı.

cumhurbaskani-erdogan-ak-partili-kadin-894527-265693.jpg

cumhurbaskani-erdogan-ak-partili-kadin-894525-265693.jpg

cumhurbaskani-erdogan-ak-partili-kadin-894526-265693.jpg

Kaynak:DHA

Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Türkiye
Minibüs çarpan küçük Ekrem hayatını kaybetti
Minibüs çarpan küçük Ekrem hayatını kaybetti
Hikmet Çetin'den Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
Hikmet Çetin'den Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
Son Dakika | Bakan Tunç'tan kayyum açıklaması
Son Dakika | Bakan Tunç'tan kayyum açıklaması