Erdoğan Özlem Çerçioğlu ile beraberindekileri kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti.

ERDOĞAN KADIN BELEDİYE BAŞKANLARINI KABUL ETTİ

Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ile aralarında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu kadın belediye başkanlarını kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir de yer aldı.