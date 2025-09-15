Erdoğan Katar'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'dan ayrılarak Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Uluslararası Hamad Havalimanı'nda Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve elçilik personeli uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan da Türkiye'ye hareket etti.

Erdoğan'dan İsrail ile ticaret açıklaması

Erdoğan Prens Selman ile bir araya geldi