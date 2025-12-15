DEM Parti'den Mehmet Şimşek'e IMF örneği: Enflasyonla mücadelede yegane başarınız TÜİK Başkanıdır

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Görüşmeler sırasında grupları bulunan siyasi partilerin konuşmalarının tamamlanması ve Bakanların sunumlarının ardından grup başkanvekilleri söz aldı.

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Sezai Temelli, şöyle konuştu:

"Şimdi, önemli olan tabii ki Anayasa ve yasalara uygun çalışmak, bunları ihlal etmemek. Özellikle de siz Bakanları bu anlamda eleştirmek istiyorum çünkü biz de memnun değiliz Anayasa'dan, bizim de memnun olmadığımız yasalar var ama veri koşul bu, uymak zorundayız, değişene kadar uymak zorundayız ama sürekli Anayasa ihlalleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Mesela bugün üniversiteli yoksullar yoksulluğa karşı Ankara'nın orta yerinde seslerini duyurmaya çalıştılar; 30 öğrenci darbedildi ve gözaltına alındı. Toplantı gösteri hakkı yine ihlal edildi. Kaldı ki bu ihlalde Sayın Şimşek sizin de payınız var çünkü siz sürekli sosyal devlet hakkını ihlal ediyorsunuz Anayasa'da yani bu yoksulluğun bir ucu da size değiyor. Evet, bu hak ihlalleri meselesi yani yasalara ve Anayasa'ya uygun icraatların hayata geçmeme meselesi aslında bütün bakanlıklarda olduğu gibi sizde de önemli bir problem. Mesela, bir örnek daha Sayın Yerlikaya; yüz tanıma sistemi denilen bir şey var, sizden önceki Bakan buna bir "Kim?" adını vermişti çok yaratıcı bir şekilde. Bu, tabii, biliyorsunuz, kişisel verilerin korunmasına aykırı bir durum; siz de bunu uyguluyor musunuz? Mesela bilmiyoruz, dolayısıyla toplantılarda, bir araya gelmelerde -acaba- bu kişisel verilerin korunmasına aykırı bir şekilde bu sistemi kullanmaya devam edip etmediğinizi bilmiyoruz ve öğrenmek istiyoruz."

"MAHKEME KARARLARI VAR VE BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVE İADESİ GERÇEKLEŞMİYOR"

Temelli, kayyum uygulamalarına dair, "Evet, diyeceksiniz ki "Yasa var." Bir kanun teklifi hazırladık, artık o kanun teklifinin yasalaşmasını istiyoruz. Bu kayyum ayıbından, utancından, dolayısıyla halkın iradesini yok sayan anlayıştan bu ülkeyi kurtarmaya çalışıyoruz ama bu yasaya rağmen uygulamadan kaynaklı ihlallere devam ediyorsunuz. Örneğin mahkeme kararları var ve belediye başkanlarının göreve iadesi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla bu konuda siz adım atabilirsiniz, bunun önünde bir engel yok, neden hala kayyumda ısrar ediyorsunuz ve kayyumların işlediği suçları niye görmezden geliyorsunuz? Bu da ayrı bir sorun" ifadelerini kullandı.

Kolluğun hukuk dışına çıktığını ileri süren Temelli, "Kolluk bir kamu hizmeti yapıyor, bu kamu hizmetini tüm vatandaşlara karşı eşit yurttaşlık anlayışıyla yerine getirmesi lazım. Muş'ta ayrı, Denizli'de ayrı olmaz, Şırnak'ta ayrı, Tekirdağ'da ayrı olmaz, Türkiye'nin her yerinde bütün vatandaşlar eşittir, tüm vatandaşlara bu anlayışla yaklaşılması gerekir. Eğer olmuyorsa burada suç vardır, ayrımcılık suçu vardır, kolluğun elindeki gücü kötüye kullanması vardır; buna müdahale edilmesi gerekir. Müdahale etmediğiniz sürece bu adeta normalleşiyor ve dolayısıyla Muş'ta, Şırnak'ta, Hakkâri'de, Van'da, Ağrı'da yani bu illerde bu uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu.

"IMF'NİN BİLE KEMER SIKMA PROGRAMLARI ON SEKİZ AY"

DEM Partili Temelli, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Evet, Sayın Şimşek, şimdi, sizin övgüyle bahsettiğiniz dezenflasyon programı otuz ay sürmüş. Şimdi, IMF'nin bile kemer sıkma programları on sekiz ay sürer. Siz otuz aydır bu programı sürdürüyorsunuz ve hâlâ bahane üretiyorsunuz. İlk altı ay için Sayın Nebati'yi bahane ürettiniz. Dolayısıyla enkazın nedeni olarak Sayın Nebati'yi gösterdiniz. İkinci altı ay için Covid bahaneniz vardı. Üçüncü altı ay için deprem, dördüncü altı ay için ücretler, şimdi, baktık ki beşinci altı ay için bahaneniz kuraklık olmuş. Bunların hiçbiri sizin programınızın başarısızlığını açıklayamaz. Sizin programınız yani dezenflasyon programı neden başarısız? Bir kere, tabii, çok ayrıntılı bir konu ama enflasyon teşhisinizin hatalı olmasından kaynaklanıyor. Enflasyonla mücadelede yegane başarınız TÜİK Başkanıdır. Sanırım kendisi burada değil, İçişleri Bakanı burada olduğu için gözaltı riski var diye gelmemiş olabilir çünkü düzenli suç işleyen bir arkadaşınız. Dolayısıyla tek başarınız, enflasyonu TÜİK eliyle düşürmek çünkü Türkiye'deki enflasyonun yapısal nedenleri var, talep kaynaklı nedenleri var, arzdan kaynaklı nedenleri var yani karmaşık, çoklu bir kimliğe sahip. Oysa siz sadece ve sadece ücretlilerle mücadele ediyorsunuz, emeklilerle mücadele ediyorsunuz ve dolayısıyla enflasyonunun asıl kaynağı, kardan kaynaklı nedeni gözden kaçırıyorsunuz."